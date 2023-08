Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Wohnungsbrand in Fuhlenbrock - eine leicht verletzte Person

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde am Mittwochmittag gegen 12:50 Uhr zur Straße Im Fuhlenbrock alarmiert. Mehrere Anrufer berichteten von einer Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1.OG eines Mehrfamilienhauses. Zu diesem Zeitpunkt sollten sich keine Personen mehr in der Brandwohnung befinden. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle konnte die Meldung bestätigt werden. Der Bewohner der Brandwohnung war bei der Flucht aus dem Gebäude kurzzeitig Brandgasen ausgesetzt. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Bottroper Krankenhaus gebracht. Zur Brandbekämpfung und anschließenden Nachlöscharbeiten wurden insgesamt vier Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Des Weiteren wurde ein Teil des Daches über die Drehleiter geöffnet, um eine Ausbreitung auf den Dachstuhl ausschließen zu können. Der Einsatz war gegen 14:30 Uhr beendet. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße in diesem Bereich komplett gesperrt. Die Feuerwehr Bottrop war mit ca. 25 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Berufsfeuerwehr wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Fuhlenbrock unterstützt. (Ec)

