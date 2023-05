Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Kluse (ots)

Kluse - Motorradfahrerin bei Unfall verletzt Am Sonntag kam es auf der Steinbilder Straße in Kluse zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 34-Jährige war auf ihrem Motorrad gegen 10.45 Uhr in Richtung Steinbild unterwegs. In einer leichten Linkskurve schätzte sie die Verkehrssituation aufgrund eines entgegenkommenden Volvo falsch ein, der nach links in den Burenweg abbiegen wollte, und führte eine Vollbremsung durch. Dabei kam die Motorradfahrerin zu Fall und verletzte sich schwer. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Es entstand ein Sachschaden am Motorrad in Höhe von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell