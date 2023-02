POL-SE: Wedel - Taschendiebstahl durch Zeugin verhindert

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in der Straße "Am Wasserberg" in Schenefeld (Kreis Pinneberg) zum Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen, das als städtische Unterkunft unter anderem für Geflüchtete dient. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde der Brand im Treppenhaus um kurz nach 02:00 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. ...

mehr