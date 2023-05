Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am 24. Mai kam es gegen 6.30 Uhr auf der B70 in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Lkw befuhr die Bundesstraße in Richtung Meppen. Als ihm auf seiner Fahrspur ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entgegenkam, der sich im Überholvorgang befand. Der Lkw-Fahrer musste daraufhin abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte der Lkw die Leitplanke. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Bei dem Pkw soll er sich um einen dunklen Kombi handeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell