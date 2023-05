Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim/Schwetzingen/Speyer (ots)

Mannheim/Schwetzingen/Speyer: Zwei Männer und eine Frau wegen des Verdachts der Betrugsmasche "Wasserschaden" festgenommen und in Untersuchungshaft

Umfangreiche Ermittlungen der Spezialistinnen und Spezialisten für Raub- und Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim führten zu einem Tatverdacht gegen einen 46-jährigen und 51-jährigen Mann aus Deutschland, die nach Vorspiegelung von Wasserschäden bei Geschädigten Bargeld und Schmuck entwendet haben sollen.

Am 20.04.2023 gegen 13:30 Uhr soll sich der 46-jährige Tatverdächtige unter dem Vorwand, sich um einen akuten Wasserschaden kümmern zu müssen, Zutritt zu der Wohnung eines Ehepaars aus Schwetzingen verschafft haben. Dabei gab er sich als Hausmeisterpraktikant aus. Während das Ehepaar von dem 46-Jährigen abgelenkt wurde, soll der 51-jährige Tatverdächtige Schmuck im Gesamtwert von über 8.000 EUR entwendet haben.

Am 11.05.2023 gegen 10:00 Uhr soll sich der 46-jährige Tatverdächtige unter dem Vorwand eines Rohrbruchs- bzw. Wasserschadens in die Wohnung eines Ehepaars in Mannheim begeben haben. Als der Wohnungsinhaber zur Ablenkung von dem 46-Jährigen erst in die Küche und dann in das Badezimmer geführt wurde, schöpfte er jedoch schnell Verdacht, dass er Opfer einer Betrugsmasche geworden sein könnte. Als er das Badezimmer verlassen wollte, versuchte der 46-Jährige ihn daran zu hindern, was ihm nicht gelang. Im Flur begegnete der Wohnungsinhaber dem 51-jährigen Tatverdächtigen, der nach einer Rangelei mit dem Wohnungsinhaber mit Schmuck im Gesamtwert von 2.500 EUR geflüchtet sein soll. Auch der zweite Tatverdächtige konnte flüchten.

Am 24.05.2023 gegen 10:30 Uhr soll der 46-jährige Tatverdächtige unter dem Vorwand, dass er die Wasserleitungen aufgrund eines Rohrbruchs im Nachbarhaus überprüfen müsse, in das Haus einer Seniorin in Speyer gelangt sein. Während sie durch ihn abgelenkt wurde, soll der 51-jährige Tatverdächtige 500 EUR Bargeld und diverse Schmuckstücke entwendet haben.

Aufgrund der bereits laufenden Ermittlungen konnten die zwei tatverdächtigen Männer am 24.05.2023 direkt nach der Tat in Speyer durch die Polizei festgenommen werden und das Diebesgut sichergestellt werden. Eine 50-jährige mutmaßliche Komplizin wurde an ihrer Wohnanschrift in Nordrhein-Westfalen ebenfalls festgenommen. In der Folge wurde sie einem Haftrichter beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, der einen von der Staatsanwaltschaft Mannheim bei dem Amtsgericht Mannheim erwirkten Haftbefehl in Vollzug setzte. Bei Durchsuchungsmaßnahmen konnten in der Wohnung der 50-Jährigen unter anderem große Mengen an Schmuckstücken, Münzen und Goldbarren sowie neuwertige Smartphones aufgefunden werden.

Der 46-jährige und der 51-jährige Tatverdächtige wurden am Folgetag bei dem Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Gegen sie wurden durch den Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim ebenfalls Haftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt. Alle drei Tatverdächtigen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei Heidelberg dauern weiter an und konzentrieren sich auch auf mögliche Zusammenhänge und Verbindungen zu anderen Taten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell