HZA-DD: Tag des Zolls in Dresden / Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen

Am 4. September 2022 feiert der Zoll auf dem Außengelände der Joynext Arena im Sportpark Ostra in Dresden (Magdeburger Str. 10, 01067 Dresden) von 10:00 bis 18:00 Uhr den "Tag des Zolls". An diesem Tag wird sich der Zoll mit seinem gesamten Tätigkeitsspektrum der Öffentlichkeit präsentieren. Im Rahmen von Vorführungen, Präsentationen und Informationsständen können sich die Besucher unter anderem über folgende Aufgabenbereiche informieren und sehen, was der Zoll alles leistet: -> mobile Kontrolleinheiten und Wasserzoll -> Selbstverteidigungs- und Zollhundevorführungen -> Vorstellung von Röntgen- und Detektionstechnik -> Bekämpfung von Schmuggel -> Finanzkontrolle Schwarzarbeit und Mindestlohn -> Produktpiraterie und Artenschutz -> Bekämpfung der Geldwäsche -> Reisefreimengen und Internetbestellungen -> Verbrauchsteuern, Kraftfahrzeugsteuer Ein besonderer Höhepunkt der Veranstaltung ist der "Schmugglerkrimi", welcher von einer Spezialeinheit des Zolls (Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll - ZUZ) inszeniert wird. Zudem gibt es mit der Observationseinheit Zoll (OEZ) eine weitere Spezialeinheit, die ihr Können zeigt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Und auch die "kleinen Gäste" kommen auf ihre Kosten. Es wird ein großes Kinderareal geben. Darüber hinaus heißt es am "Tag des Zolls" wieder: "Zum 1., zum 2. und zum 3. ...!" - Schnäppchenjagd in der Zoll-Auktion. Bei der öffentlichen Versteigerung von Pfandsachen kann jeder Besucher mitbieten. Der Versteigerungskatalog kann unter www.zoll.de/versteigerungskatalog eingesehen werden. Daneben wird es eine Versteigerungsaktion für einen guten Zweck geben. Zahlreiche Spenden kommen unter den Hammer und der Erlös wird dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird es einen großen Informationsbereich zum Thema Nachwuchswerbung für eine Ausbildung im mittleren, gehobenen und höheren Zolldienst geben. Die berufliche Vielfalt mit interessanten Tätigkeiten, ein sicherer Arbeitsplatz, die guten Karrieremöglichkeiten sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie macht die Arbeit beim Zoll höchst attraktiv. Auch das Zoll Ski Team wird sich beim Tag des Zolls mit einem Stand präsentieren. Die Gäste erwartet ein Besuch der Zöllner*innen und Olympiasieger*innen Anna-Lena Forster (Alpin), Andrea Rothfuss (Alpin) und Vinzenz Geiger (nordische Kombination). Ein ganztägiges Bühnenprogramm mit Live-Musik der "ComboZolla" von der Zollkapelle Berlin rundet den "Tag des Zolls" ab. Das Bühnenprogramm sowie die Anfahrtsbeschreibung entnehmen Sie bitte der Anlage. Weitere Informationen zum Tag des Zolls finden Sie unter www.zoll.de/tag-des-zolls.

