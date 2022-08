HZA-DD: Zum 1. ... zum 2. ... und zum ... 3. / Zoll-Auktionen am Tag des Zolls 2022 in Dresden

Hauptzollamt Dresden

Dresden (ots)

Am "Tag des Zolls" in Dresden heißt es am Sonntag den 04.09. wieder: Zum 1. ..., zum 2 ...und zum 3. ... Schnäppchenjagd in der Zoll-Auktion. Die Versteigerung von Pfandsachen durch den Zoll auf der Bühne des Veranstaltungsgeländes an der JOYNEXT Arena im Sportpark Ostra Dresden ist eines von mehreren Highlights des spannenden Programms, das der Zoll am großen "Tag des Zolls" seinen Besucherinnen und Besuchern bietet. Bei der öffentlichen Versteigerung der Sachen können Interessierte mitbieten oder auch nur bei der spannenden Auktion zuschauen und mitfiebern. Unter den Auktionsartikeln, die unter den Hammer des Zoll-Auktionators kommen, gibt es neben erlesenen Spirituosen zu guten Preisen unter anderem ein Smartphone, ein Silberbesteck und Goldschmuck. Mit einer weiteren Versteigerung von gespendeten und teilweise von bekannten Sportlern signierten Sachen sowie Sammlerbriefmarken oder einem Rundflug wollen die Zöllnerinnen und Zöllner Geld für einen guten Zweck sammeln. Der gesamte Erlös dieser Benefiz-Versteigerung kommt dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf Moritzburg zugute. Darüber hinaus präsentiert der Zoll an diesem Tag sein gesamtes Tätigkeitsspektrum auf vielfältige Art und Weise und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, den Zoll einmal hautnah kennenzulernen und spannende Einblicke in dessen vielfältige Arbeitsfelder zu bekommen. Berufseinsteiger haben eine ideale Möglichkeit, sich über die Ausbildungen und Berufschancen beim Zoll zu informieren. Hinweis: Die Versteigerungssachen können vor den Auktionen besichtigt werden. Die Auktionen beginnen um 12:30 Uhr und um 16:40 Uhr auf der Bühne im Sportpark Ostra. Darüber hinaus informiert der Zoll an einem Stand auch über seine Zoll-Auktion im Internet (www.zoll-auktion.de). Weitere Informationen sowie ein Programmheft und die vollständigen Versteigerungskataloge gibt es auf www.zoll.de/tag-des-zolls.

