Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen-Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionistische Handlung - Zeugen gesucht!

Schwetzingen-Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag gegen 15:15 Uhr soll sich eine bislang unbekannte männliche Person in der Bertholt-Brecht-Straße in der Nähe des Bahnhofs und der dortigen Unterführung gegenüber einer Passantin in unsittlicher Art und Weise berührt haben. Zuvor hat der Täter unter einem Vorwand versucht, ein Gespräch mit der 17-jährigen Passantin zu beginnen. Nachdem sich die 17-Jährige verbal zur Wehr setzte, entfernte sich der Unbekannte in Richtung der Unterführung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

muskulöse Körperstatur, breite Schultern, 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sehr helle Haut, rote kurze Haare, längliches Gesicht mit einem kleinen Mund und kleinen Augen. Der unbekannte Täter trug ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Sporthose.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell