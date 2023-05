POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 16-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild, PM Nr. 2 -Fahndungsrücknahme

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Der 79-jährige Hüsnü E. gilt seit dem 23.05.2023 als vermisst. Er verließ an diesem Tag gegen 15 Uhr seine Wohnadresse in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) in bislang unbekannte Richtung. Aufgrund von Erkrankungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Hüsnü E. in einer hilflosen Lage befindet und auf medizinische ...

mehr