POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Sechster länderübergreifender Sicherheitstag - Bilanz des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, den 24. Mai 2023 fand der sechste länderübergreifende Sicherheitstag zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum statt. Im Rahmen dieses Sicherheitstages der Polizei in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland führte auch in diesem Jahr das Polizeipräsidiums Mannheim in seinem Zuständigkeitsbereich gebündelt umfangreiche Einsatz-, Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen durch. Ergänzt wurden diese Maßnahmen durch ein breites Angebot an Informations- und Präventionsveranstaltungen. Polizeipräsident Siegfried Kollmar dazu: "Unsere Region soll nicht nur sicher sein, sondern die Bürgerinnen und Bürger sollen sich auch sicher fühlen." Abgesehen davon, dass wir an so einem Tag mit den konzertierten Aktionen tatsächlich Straftaten oder Risiken im Straßenverkehr aufdecken und verhindern, stärkt die besonders sichtbare Polizeipräsenz natürlich das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und sensibilisiert viele durch die vielfältigen Präventionsveranstaltungen für das Thema "Sicherheit im öffentlichen Raum". "Besonders schätze ich an so einem Tag außerdem, dass die behördenübergreifende Zusammenarbeit weiter intensiviert wird und sich viele neue Ermittlungsansätze für unsere tägliche Arbeit ergeben. Ich danke allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen für Ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit".

Der Sicherheitstag in Zahlen

Zwischen 06-22 Uhr waren in den Städten Mannheim und Heidelberg sowie im Rhein-Neckar-Kreis 284 Beamtinnen und Beamte eingesetzt, davon 244 eigene des Polizeipräsidiums Mannheim und 40 unterstützende Beschäftigte des Polizeipräsidiums Einsatz, des Zolls, der Bundespolizei sowie der Stadt Mannheim. Neben zahlreichen offenen Kontrollmaßnahmen und verdeckten Fahndungsmaßnahmen mit Einsatzfahrzeugen sowie Fußstreifen im gesamten Zuständigkeitsbereich fand in der Zeit von 10 bis 16.00 Uhr eine stationäre Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West statt. Schwerpunkt waren hier ganzheitliche Verkehrs-, Fahndungs- und Kriminalitätskontrollen sowie Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs. Insgesamt wurden 2.498 Kontrollen durchgeführt, darin involviert waren 1.095 Personen, 404 Fahrzeuge, 971 Dokumente und 20 Objekte. Daraus ergaben sich 26 Fahndungstreffer. 18 Personen, die bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren, wurden festgenommen, bei acht Personen handelte es sich lediglich um eine Aufenthaltsermittlung. Darüber hinaus wurden 106 Maßnahmen getroffen, darunter u.a. zwei Platzverweise, drei Gewahrsamnahmen, 21 Festnahmen, acht Blutentnahmen, zwei Sicherstellungen der Fahrerlaubnis und vier Einbehaltungen von Sicherheitsleistungen. Durchsucht wurden 131 Personen, 62 Fahrzeuge und fünf Objekte. Dies führte u.a. zur Beschlagnahme bzw. Sicherstellung kleinerer Mengen an Betäubungsmitteln sowie sechs Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen. Insgesamt wurden 132 Straftaten und 111 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz, das Ausländerrecht sowie verkehrsrechtliche Verstöße. Die Kolleginnen und Kollegen des Referats Prävention erreichten mit ihren Infoständen, Vorträgen und Fußstreifen rund 950 Menschen und verteilten an die 450 Infoflyer.

