POL-KS: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Fuldatal-Rothwesten: Kripo erbittet Hinweise

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstag wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo zu zwei Wohnungseinbrüchen in der Straße "Am Rapsfeld" in Fuldatal-Rothwesten gerufen, die auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen dürften. In beiden Fällen waren die Einbrecher in Abwesenheit der Bewohner in die Einfamilienhäuser eingestiegen. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten sich die Einbrüche in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignet. In beiden Fällen hatten die Täter jeweils mit Werkzeug ein Fenster am Haus aufgebrochen und waren so eingedrungen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume in den Einfamilienhäusern nach Wertsachen und erbeuteten einen Wandtresor, Schmuck, Bargeld und Computer. In einem der beide Fälle hebelten die Einbrecher zusätzlich die Tür des Fahrradschuppens auf, wo sie ein Mountainbike stahlen. Nach den Taten ergriffen die Unbekannten die Flucht in unbekannte Richtung. Wann genau in der Nacht die Täter zuschlugen und wie sie ihre Beute abtransportierten, ist noch nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Anwohner nachts gegen 00:25 Uhr Geräusche gehört, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Fuldatal-Rothwesten gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

