Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs: Streife beendet Schlangenlinienfahrt

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt:

Dank eines aufmerksamen Passanten konnte eine Streife des Polizeireviers Ost in der vergangenen Nacht die gefährliche Schlangenlinienfahrt eines berauschten Autofahrers beenden, bevor jemand zu Schaden kam. Der Zeuge hatte kurz vor Mitternacht über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, da ein Golf auf der Kurt-Schumacher-Straße in Kassel in Richtung Altmarkt auffallende Schlangenlinien und ohne Licht durch die Dunkelheit fuhr, nachdem der Mann am Steuer augenscheinlich vorher kurz eingeschlafen war. Sofort wurde eine Funkfahndung nach dem VW ausgestrahlt. Diese führte wenige Minuten später zum Erfolg, als die Streife den gesuchten Pkw auf der Leipziger Straße entdeckte. Die auffällige Fahrweise des Golf-Fahrers blieb auch den Beamten nicht verborgen, denn anstelle des Blinkers schaltete er beim Abbiegen die Warnblinkanlage ein, bevor er in der Waisenhausstraße angehalten wurde. Bei der anschließenden Kontrolle offenbarten sich den Beamten zahlreiche Verstöße: Der 29-jährige Fahrer aus Kassel war weder im Besitz eines Führerscheins, noch nüchtern: Wie er einräumte, hatte er vor der Fahrt Kokain und Alkohol zu sich genommen. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass die Kennzeichen erst in der Nacht zum Montag von einem geparkten Auto in der Lilienthalstraße gestohlen worden waren und der VW Golf überhaupt nicht zugelassen oder versichert ist. Da die Eigentumsverhältnisse des Autos noch nicht geklärt werden konnten und zumindest der Verdacht des Diebstahls besteht, wurde der Pkw sichergestellt und abgeschleppt. Den 29-Jährigen nahmen die Beamten mit auf das Revier, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, "Trunkenheit im Verkehr", Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Kennzeichendiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell