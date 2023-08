Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - 77-Jährige stürzte vor elf Tagen in Linienbus - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Bereits am 27. Juli kam es zu einem Vorfall in einem Mainzer Linienbus. Aus bislang unbekannten Gründen musste der Fahrer eines Busses in der Quintinsstraße, Ecke Schusterstraße abbremsen. Hierbei stürzte eine 77-jährige Frau aus Mainz und blieb kurz liegen. Nachdem sie sich wieder "berappelt" hatte, erklärte sie, dass alles in Ordnung sei, woraufhin der Busfahrer seine Fahrt fortsetzte. Am nächsten Tag litt die Gestürzte unter starken Schmerzen und begab sich in eine Klinik. Dort wurden mehrere Rippenbrüche und Hämatome festgestellt. Seitdem befindet sich die Mainzerin in stationärer Behandlung. Den Unfall zeigte sie mittlerweile nachträglich an. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Diese sucht Zeugen, welche am Donnerstag, 27.Juli 2023 zwischen 17:30 und 18:20 Uhr in einem aus Hessen kommenden Linienbus, bei der Fahrt durch die Quintinsstraße den Sturz einer älteren Frau beobachten konnten.

Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell