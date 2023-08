Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach zwei Unfällen mit 25.000 Euro Schaden: Geflüchteter Autofahrer stellt sich selbst der Polizei

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Zwei Unfallfluchten kurz hintereinander mit einem Gesamtsachschaden von 25.000 Euro rissen in der Nacht zum heutigen Montag mehrere Bewohner in Kaufungen aus dem Schlaf. Der Verursacher, ein 18-jähriger Autofahrer, flüchtete zunächst von den beiden Unfallstellen, meldete sich aber eine halbe Stunde später telefonisch bei der Polizei, um sich zu stellen. Er muss sich nun wegen zweifachen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des jungen Mannes sicher.

Mehrere Anwohner aus dem Bereich Hessenring und "Am Bahnhof" hatten in der vergangenen Nacht gegen 1:40 Uhr den Notruf der Polizei gewählt, nachdem sie zweimal kurz hintereinander einen lauten Knall gehört hatten. Anschließend soll ein dunkler Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet sein. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Ost stellten im Hessenring drei teils erheblich beschädigte Autos und rund 200 Meter entfernt in der Straße "Am Bahnhof" zwei weitere Pkw mit frischen Unfallschäden fest. Nachdem die Fahndung nach dem flüchtigen Verursacher zunächst ohne Erfolg verlaufen war, nahm der Fall kurze Zeit später eine ungewöhnliche Wendung, denn der 18-Jährige aus dem Landkreis Kassel meldete sich über den Notruf bei der Polizei und teilte seinen Standort mit. Die Beamten trafen anschließend auf den reumütigen jungen Fahrer, der mit drei Freunden in seinem stark demolierten Kleinwagen saß. Wie er schilderte, war er offenbar zu schnell durch das Kaufunger Wohngebiet gefahren, weshalb er beim Überfahren einer Bodenwelle die Kontrolle über den Pkw verlor und in die geparkten Autos am Straßenrand krachte. Aus Angst und unter Schock sei er nach dem Zusammenstoß weitergefahren, woraufhin es unmittelbar zu dem zweiten Unfall gekommen sei. Nachdem er ein weiteres Mal geflüchtet war, plagte ihn am Ortsausgang das schlechte Gewissen, weshalb er anhielt und die Polizei anrief. Ob sich die Selbstanzeige für den 18-Jährigen strafmildernd auswirkt, wird die Justiz entscheiden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell