Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Microsoft-Betrug - Wer wurde gefährdet? - Brand - Sonstiges

Aalen (ots)

Lauchheim: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen 14 Uhr und 19 Uhr am Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in der Scheffelstraße und durchsuchten dort sowohl Wohnzimmer, als auch Küche. Die Täter erbeuteten eine Smartwatch und eine kleinere Summe Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand. Gegen 10 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW die Himmlinger Steige, wo er zwischen Himmlingen und Brastelburg mit dem Fahrzeug von der Straße abkam. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Aalen: Zwei Auffahrunfälle

Auf rund 6500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 21-Jährige am Montagmittag gegen 12 Uhr verursachte. Mit ihrem Mercedes Benz wollte eine 57-Jährige von der Carl-Zeiss-Straße abbiegen und hielt ihr Fahrzeug an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Die 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Mit seinem BMW fuhr ein 27-Jähriger am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 3325 zwischen Affalterried und Wasseralfingen auf den verkehrsbedingt abbremsenden VW Bora eines 18-Jährigen auf, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Oberkochen: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr stellte ein 40-Jähriger seinen Ford Transit im Turmweg ab. Da er das Fahrzeug offenbar nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen drei weitere Fahrzeuge. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mindestens 12.000 Euro.

Oberkochen: 73-Jährige wurde Opfer eines Betrügers

Bereits am vergangenen Freitag wurde einer 73-Jährigen durch ein aufploppendes Fenster an ihrem PC mitgeteilt, dass ihr Rechner mit einem Virus infiziert sei. Zur "Hilfe" wurde eine Telefonnummer angezeigt, welche die arglose Frau auch wählte. Hier meldete sich ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, dem die 73-Jährige Zugriff auf ihren Rechner gestattete. Erst später stellte sie fest, dass der Unbekannte insgesamt 10 Überweisungen von ihrem Konto veranlasst hatte und ihr ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden ist.

So schützen Sie sich:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: legen Sie einfach den Hörer auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten, z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner mit Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlen zurückholen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Aalen: Mit knapp 3,3 Promille unterwegs - wer wurde gefährdet?

Eine 37-Jährige verursachte am Montagmittag gegen 13 Uhr gleich mehrere Unfälle. Mit ihrem Mazda befuhr sie die Hirschbachstraße aus Richtung Wasseralfingen kommend, wo sie auf Höhe einer Bäckerei eine Verkehrsinsel überfuhr. Die 37-Jährige fuhr im weiteren Verlauf über die Hochbrücke und von dort auf die B19 in Richtung Oberkochen. Zwischen dem Burgstallkreisel und Oberkochen fuhr sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn und streifte ebenfalls mehrfach die rechte Leitplanke. Beim Einfahren in ein Parkhaus fuhr sie frontal gegen ein Hinweisschild; ein Zeuge konnte hier die Weiterfahrt der Frau verhindern. Während der Aufnahme des Sachverhalts wurde festgestellt, dass die 37-Jährige deutlich betrunken war; insgesamt wies sie einen Promillewert von rund 3,3 auf. Sie musste sich deshalb im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der 37-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen. Die Fahrt der Frau begann Zeugenaussagen zufolge bereits in Wasseralfingen.

Westhausen: 2000 Euro Sachschaden

Beim Einparken seines Chevrolets fuhr ein 33-Jähriger mit dem Vorderreifen über den Bordstein, wobei der Pkw abrutschte und einen geparkten Mercedes Benz beschädigte. Bei dem Unfall, der sich auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Waage" ereignete, entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Kirchheim am Ries: 5000 Euro Schaden bei Brand

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bereits am Samstagabend, als Unbekannte drei Holzpaletten anzündeten, die auf der Terrasse eines Wohnhauses in der Straße "Goal" abgelagert waren. Durch das Feuer wurde die Hausfassade, der Rollladen und der Fensterrahmen der Terrassentüre in Mitleidenschaft gezogen. Eine Zeugin beobachtete wohl eine Person, die drei brennende Paletten von der Terrasse in den Schnee zog, wodurch der Brand gelöscht wurde. Da die Bewohnerin des Gebäudes über das Wochenende verreist war, wurde der Vorfall erst am Montag bekannt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960212.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Rückwärts fuhr ein 56-Jähriger mit seinen Opel am Montagnachmittag gegen 17 Uhr von einem Grundstück kommend, auf die Haußmannstraße ein. Hierbei übersah er einen geparkten Audi und streifte diesen, wobei ein Schaden von rund 2300 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell