Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 73-jähriger aus Dörnberg wurde aufgefunden

Kassel (ots)

Der seit dem Freitag, 18.08.2023 als vermisst gemeldete 73- jährige Siegfried E. konnte am 20.08.2023 in den frühen Morgenstunden in Baunatal unversehrt angetroffen werden.

Die Medienvertreter werden gebeten, das veröffentlichte Bild aus ihrer Berichterstattung zu entfernen oder es unkenntlich zu machen. Die Polizei bedankt sich bei Allen, die bei der Suche mitgewirkt haben.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell