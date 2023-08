Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Personen beenden Aktion an Kraftwerk

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Bei der Aktion am Kraftwerk in der Dennhäuser Straße in Kassel hatten sich fünf Personen auf das Dach des Gebäudes des Energieversorgers begeben und ein Banner, das die Energiepolitik thematisiert, gezeigt. Nachdem die Polizei gegen 7:30 Uhr wegen der Aktion gerufen worden war, nahmen die Einsatzkräfte Kontakt zu den beteiligten Personen auf. Im weiteren Verlauf seilten sich zwei Personen am Gebäude ab. Die drei verbliebenen Personen auf dem Dach wurden durch die Polizei angesprochen und aufgefordert, das Firmengelände zu verlassen. Daraufhin verließen sie das Dach freiwillig und beendeten die Aktion. Fünf Personen wurden vorläufig festgenommen und werden zur Personalienfeststellung ins Polizeipräsidium gebracht. Sie müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Derzeit wird geprüft, ob durch die Aktion weitere Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen wurden. Der Straßenverkehr war durch die Aktion nicht beeinträchtigt worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell