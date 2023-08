Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin mit besonders mieser Masche: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Fuldatal/ Kassel:

Mit einer besonders miesen Masche haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Freitag eine Seniorin aus Fuldatal-Ihringshausen betrogen. Während ein vermeintlicher Polizist die hochbetagte Frau am Telefon mit einer Lügengeschichte über einen bevorstehenden Einbruch verängstigte, verschaffte sich sein angeblicher Kollege unter dem Vorwand, die Wohnräume auf die Sicherheit zu überprüfen, Zutritt zu dem Haus. Dabei stahl der Täter unbemerkt eine EC-Karte, mit der kurz nach dem Diebstahl an einem Automaten an der Kasseler Weserspritze ein vierstelliger Bargeldbetrag abgehoben und mehrere Einkäufe in Kasseler Tankstellen bezahlt wurden. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo möchten vor dieser Masche warnen und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Betrüger geben können.

Der Anruf der Betrüger war am Freitag gegen 22 Uhr auf dem Festnetztelefon der Seniorin eingegangen. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich glaubhaft als Polizist aus und erzählte ihr von einer Bande, die für verschiedene Einbrüche in ihrer Nachbarschaft verantwortlich sei und weitere Taten plane, weshalb am Abend bereits sämtliche Straßen von der Polizei abgesperrt wurden. Sie sei in großer Gefahr, das nächste Einbruchsopfer zu werden, weshalb sein Kollege bei ihr nach dem Rechten sehen und das gesamte Haus auf Sicherheit überprüfen werde, so der vermeintliche Beamte. Das verängstigte Opfer nahm das Angebot dankbar an und ließ den unbekannten Mann, den sie für einen Zivilpolizisten hielt, daraufhin in ihr Haus, das im Wohngebiet zwischen der Veckerhagener Straße und der Grebenstraße liegt. Während sie durch den Täter am Telefon abgelenkt wurde, durchsuchte sein Komplize die Wohnräume und stahl die EC-Karte aus der abgelegten Geldbörse. Kurz nachdem der falsche Zivilpolizist mit dem Hinweis, dass das Haus nun sicher sei, gegangen war, wurde zwischen 22:40 Uhr und Mitternacht mit der gestohlenen Bankkarte und der noch auf unbekanntem Weg erlangten PIN ein vierstelliger Betrag an dem Geldautomaten in Kassel abgehoben. Zudem setzten die Betrüger die EC-Karte in der Nacht zum Samstag für mehrere Einkäufe in Tankstellen im Kasseler Stadtgebiet ein, bevor sie gesperrt wurde. Von dem Täter, der das Haus durchsuchte, liegt folgende Beschreibung vor:

- 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, kurze schwarze Haare, dunklerer Teint, Brille, weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck, dunkle Hose, sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat in Fuldatal-Ihringshausen oder der Geldabhebung an der Kasseler Weserspitze gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell