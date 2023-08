Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gelber Minibagger und Schaufeln von Baustelle in Nieste gestohlen: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Nieste (Landkreis Kassel):

Zum Diebstahl eines Minibaggers und zweier Baggerschaufeln von einer Baustelle in Nieste wurde eine Streife des Polizeireviers Ost am gestrigen Dienstag gerufen. Ein Mitarbeiter der Baufirma, die in Nieste Glasfaserarbeiten durchführt, hatte am Morgen bemerkt, dass der Bagger und die Schaufeln spurlos verschwunden waren. Der auffällig gelbe Minibagger des Herstellers LiuGong und die Schaufeln der selbstfahrenden Arbeitsmaschine im Gesamtwert von ca. 30.000 Euro standen noch am späten Montagnachmittag auf der Baustelle in der Witzenhäuser Straße, Ecke "Klagesbreite". Wie die Streife nach der Anzeigenaufnahme ermitteln konnte, hatte ein Anwohner die Tat am Montagabend sogar beobachtet. Seiner Schilderung zufolge hatten zwei Männer den Bagger und die Schaufeln gegen 21:15 Uhr auf die Ladefläche eines Transporters geladen. Da ihr Vorgehen professionell wirkte, ging der Zeuge nicht von einem Diebstahl aus, sondern vermutete, dass die Täter Berechtigte sind, die den Bagger abholen. Es soll sich um zwei 25 bis 30 Jahre alte, ca. 1,80 Meter große und schlanke Männer mit kurzen dunklen Haaren gehandelt haben, die beide schwarz gekleidet waren. Der Transporter hatte eine große Ladefläche, eventuell vom Hersteller Volvo, an dem vermutlich ausländische Kennzeichen angebracht waren, so der Anwohner.

Zeugen, die am Montagabend in Nieste verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell