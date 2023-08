Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Grauer Hyundai Santa Fe und weißer Hyunda Staria in Leipziger Straße gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 13:30 Uhr, und Montagmorgen, 8:00 Uhr, zwei Hyundai im Gesamtwert von rund 100.000 Euro vom Gelände eines Autohauses in der Leipziger Straße, unweit der Walkmühlenstraße, gestohlen. Der wenige Monate alte Hyundai Staria war zum Tatzeitpunkt als Vorführwagen zugelassen und mit Kennzeichen versehen, der knapp zwei Jahre alte Santa Fe verfügt aktuell über keine Zulassung und Kennzeichen. Wie die Täter bei dem Diebstahl genau vorgingen und wann sie die Tat verübten, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen der Kasseler Kripo. Die Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 bitten dabei auch um Hinweise von Zeugen, die im Tatzeitraum möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Bereich des Autohauses gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der beiden gestohlenen Pkw geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell