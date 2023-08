Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schäferhund in Espenau mutmaßlich vergiftet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Espenau (Landkreis Kassel):

Am heutigen Dienstag erstattete ein Hundebesitzer aus Espenau nach dem Tod seines Schäferhundes eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz beim Polizeirevier Nord. Wie er berichtete, verstarb am vergangenen Freitagmittag plötzlich sein drei Jahre alter Hund. Bei einer anschließenden Untersuchung in einer Tierklinik sei festgestellt worden, dass das Tier offenbar Rattengift gefressen und dies letztlich zum Tod geführt hat. Nach Angaben des Hundebesitzers kann der Schäferhund einen vergifteten Gegenstand nur auf seinem Wohngrundstück im Wiesenweg zu sich genommen haben. Weitere Fälle sind in Espenau nicht bekannt geworden. Einen konkreten Tatverdacht, wer den Hund vergiftet haben könnte, gibt es bislang nicht. Aus diesem Grund bitten die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Zeugen, die am vergangenen Freitag und in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

