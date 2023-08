Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pfefferspray in Straßenbahn gesprüht: Drei Fahrgäste verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Am gestrigen Montagnachmittag wurden die Polizei und der Rettungsdienst gegen 15:50 Uhr zur Haltestelle "Auestadion" in die Frankfurter Straße gerufen, da dort laut mehreren Mitteilungen ein Fahrgast in einer Straßenbahn Pfefferspray gesprüht hat. Die hinzugeeilten Streifen trafen auf drei Verletzte aus Kassel, zwei Männer im Alter von 30 und 53 Jahren sowie einen 15-jährigen Jugendlichen, die vor Ort von Rettungssanitätern wegen Augen- und Atemwegsreizungen behandelt werden mussten. Zwei von ihnen wurden zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter war bereits mit einem E-Scooter in Richtung Auestadion geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung durch zahlreiche Streifen führte zwar nicht zu seiner Festnahme, allerdings konnte die Identität des mutmaßlichen Täters bei den ersten Ermittlungen geklärt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand hatte der 17-Jährige aus Kassel den ihm bekannten 15-Jährigen im Verlauf eines Streits in der stadtauswärts fahrenden Tram mit Pfefferspray besprüht, bevor er an der Haltestelle aus der Bahn flüchtete. Die beiden 30 und 53 Jahre alten Fahrgäste wurden durch das gesprühte Reizgas ebenfalls getroffen und verletzt. Die Tram musste an der Haltestelle zunächst gelüftet werden, weshalb es zu Behinderungen im Schienenverkehr kam. Nach einer halben Stunde konnte die Straßenbahn ihre Fahrt fortsetzen. Der 17-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell