LPI-NDH: Böschung in Flammen

Mühlhausen (ots) - Am Blobach wurde in den frühen Morgenstunden auf einem Fußweg Brand festgestellt. Ein Sessel war vermutlich Sperrmüll und wurde durch Unbekannte in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, ohne dass es auf andere Gegenstände oder gar Gebäude übergreifen konnte. Der entstandene Sachschaden wird als gering eingeschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

