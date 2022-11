Waldfeucht (ots) - In der Nacht von Donnerstag (10. November) auf Freitag (11. November) bauten unbekannte Personen, nachdem sie in zwei auf der Mühlenstraße abgestellte Sprinter eingedrungen waren, jeweils die Zündschlösser aus und entwendeten diese. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr