Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dank schnellem Hinweis von Anwohnerin: Streifen nehmen jugendliche Einbrecher in Hofgeismar fest

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Dank des schnellen Hinweises einer aufmerksamen Zeugin gelang einer Streife der Polizeistation Hofgeismar in der Nacht zum heutigen Montag in der Hofgeismarer Innenstadt die Festnahme von zwei flüchtenden Einbrechern. Die Anwohnerin war gegen 1:30 Uhr auf den gerade stattfindenden Einbruch in ein Tabakwarengeschäft am Töpfermarkt aufmerksam geworden. Sie alarmierte sofort über den Notruf 110 die Polizei und gab eine Beschreibung der Täter durch. So konnte die hinzugeeilte Streife nur wenige Augenblicke später eine 18-Jährige festnehmen, die gerade aus dem Laden geflüchtet war und in Richtung Steinweg lief. Auch für einen ihrer Komplizen klicken nach kurzer Verfolgung die Handschellen, als der 13-Jährige vergeblich versuchte, sich zwischen geparkten Autos zu verstecken. Die zwei jungen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Kassel mussten die Polizisten auf das Revier begleiten. Bei beiden fanden die Beamten Tabakwaren aus dem Geschäft und stellten sie sicher. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren sie gemeinsam mit einem dritten Komplizen in das Geschäft eingebrochen und hatten sich dort auf Beutezug begeben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die 18-Jährige und der 13 Jahre alte Junge an Sorgeberechtigte übergeben. Die Ermittlungen zu ihrem Komplizen dauern noch an und werden bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar geführt. Zudem prüfen die Ermittler, ob die Tatverdächtigen für Einbruchsversuche in einen benachbarten Supermarkt und den gleichen Tabakladen, die sich beide vor rund zwei Wochen ereignet hatten, verantwortlich sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell