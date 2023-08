Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 40-Jähriger bei nächtlichem Raub in Humboldtstraße schwer verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in der Humboldstraße, Ecke Schlangenweg, einen 40-jährigen Mann mit einer Eisenstange überfallen und eine größere Bargeldsumme erbeutet. Das Opfer erlitt bei dem Raub schwere, aber nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen, weshalb er im Krankenhaus behandelt und aufgenommen werden musste. Da die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und die bisherigen Ermittlungen der Kasseler Kripo noch nicht zur Identifizierung des Täters führen konnten, werden nun Zeugen gesucht, die die Tat möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den Räuber geben können.

Wie das Opfer schilderte, hatte sich der Raub in der Nacht gegen 2 Uhr ereignet. Nachdem er sein Auto geparkt hatte und ausgestiegen war, war plötzlich der maskierte Täter auf ihn zugekommen und hatte ihn mit einer Eisenstange geschlagen, so der 40-Jährige aus dem Landkreis Kassel. Im weiteren Verlauf habe er versucht, sich gegen den Angreifer und die Wegnahme der mitgeführten Geldtasche zur Wehr zu setzen, sei aber schließlich nach einem Schlag auf den Kopf kurzzeitig bewusstlos geworden. Als er wieder zu sich kam, sah er den Täter noch in Richtung Schlangenweg flüchten, wo sich seine Spur verliert. Der Unbekannte erbeutete eine rote Tasche mit einer größeren Bargeldsumme, die das Opfer unglücklicherweise nach einem vorherigen Autoverkauf dabeihatte. Ob der Raub mit dem Verkauf im Zusammenhang steht, ist noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt werden. Bei dem Täter sol es sich um einen ca. 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben, der eine Sturmhaube trug und dunkel gekleidet war.

Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich rund um den Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des K 35 unter Tel. 0561-9100 zu melden.

