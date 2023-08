Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen von Auseinandersetzung nahe Stern gesucht: 25-Jähriger erleidet Schussverletzung

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Am gestrigen Mittwochabend wurde die Kasseler Polizei gegen 20:15 Uhr in die Kurt-Schumacher-Straße in Kassel, Ecke Schäfergasse, gerufen, da es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war, bei der Schüsse gefallen sein sollen. Die hinzugeeilten Streifen trafen dort schließlich auf einen 25-jährigen Mann mit einer Schussverletzung am Bein. Laut Zeugen soll ein bislang noch unbekannter Täter mit einer Waffe auf ihn geschossen und anschließend in die Schäfergasse geflüchtet sein. Zuvor sollen die Männer in vermutlich arabischer Sprache miteinander gestritten haben. Der 25-Jährige aus Tunesien wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass die Schussverletzung letztlich nicht schwerwiegender war, sodass er das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung bereits in der Nacht wieder verlassen konnte. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts. Der Tatort war bis Mitternacht für die Spurensicherung weiträumig abgesperrt. Die am Abend sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter führten bislang nicht zum Erfolg. Die Fahndung und die Ermittlungen, die von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt werden, dauern aktuell an.

Der Anlass der Auseinandersetzung sowie der genaue Ablauf sind momentan noch weitestgehend unklar. Aus diesem Grund suchen die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun auch nach Zeugen, die den Tatablauf beobachtet haben und weitere Angaben zur Tat oder zu dem Täter machen können. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell