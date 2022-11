Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tabakwaren gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gezielt auf die Tabakwaren eines Getränkehandels in der Eschenstraße in Dorndorf-Steudnitz waren unbekannte Täter am Freitag, kurz nach Mitternacht, aus. Hierzu drangen die Langfinger gewaltsam durch zwei Glasschiebetüren im Eingangsbereich ein und begaben sich zielgerichtet in Richtung des Kassenbereichs. Hier entnahmen diese aus dem Warenträger die Tabakwaren und verstauten ihre Beute im Anschluss vermutlich in ein Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz abgestellt war. Die Höhe der Beute ist aktuell noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Jena unter 03641 - 81 2464 bzw. per E-Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell