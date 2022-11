LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Jena (ots) - Einen 35-jährigen Intensivtäter konnten Fahnder der Kriminalpolizei Jena am Donnerstag in Nordbayern festnehmen. Gegen den aus Weimar stammenden Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg vor, wegen Drogendelikten wurde er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. In seiner kriminellen Vita fanden sich aber auch erhebliche Gewaltdelikte wie Raub und räuberische ...

mehr