Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schneller Ermittlungserfolg nach Brandstiftung in Mehrparteienhaus: Polizei nimmt 53-jährigen Verdächtigen fest

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Am gestrigen Sonntagnachmittag wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 17:00 Uhr zu einem Brand im Treppenhaus eines Mehrparteienhaus in der Wolfhager Straße im Kasseler Stadtteil Rothenditmold gerufen. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Dank der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Wohnungen blieben bewohnbar, dennoch war durch das Feuer im Treppenhaus und im Hausflur ein Schaden von ca. 25.000 Euro entstanden. Wie die ersten Ermittlungen der an der Brandstelle eingesetzten Streifen nach Abschluss der Löscharbeiten ergaben, hatte ein zunächst unbekannter Täter eine im Treppenhaus stehende Papiertonne vorsätzlich in Brand gesetzt. Das Feuer hatte im weiteren Verlauf auf weitere Tonnen übergegriffen. Da der Täter von einer Überwachungskamera erfasst worden war, konnten der mutmaßliche Brandstifter schnell ermittelt und eine Stunde nach der Tat in Kassel festgenommen werden. Den 53-Jährigen aus Kassel nahmen die Beamten für die polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Angaben zu seinem Motiv machte der hinreichend polizeibekannte Mann nicht. Die weiteren Ermittlungen gegen den 53-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung dauern an und werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell