Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis, Schwarzenborn, tödlicher Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Am 13.08.2023 kam es gegen 12.15 Uhr auf der L 3156 zwischen Schwarzenborn Hauptschwenda und Schwarzenborn zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein historisches Militär- Geländefahrzeug befuhr die L 3156 von Hauptschwenda kommend in Richtung Schwarzenborn. Hierbei verlor der 54-jährige Fahrzeugführer aus Kirchheim aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße. Hierbei wurde er lebensbedrohlich verletzt sodass er trotz vor Ort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und anschließenden Transport mit dem Rettungshubschrauber im Krankenhaus verstarb. Die 52- jährige Beifahrerin und Ehefrau des Fahrzeugführers wurde ebenfalls schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter beauftragt und das Fahrzeug sichergestellt. Die L 3156 wurde während der Versorgung der Verunfallten zeitweise voll gesperrt.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell