POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Hatten

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 11. Juni 2023, ist ein Mann auf dem Gelände des Streetfood-Festivals in Delmenhorst beim Diebstahl von Kabeltrommeln auf frischer Tat ertappt worden. Ein Betreiber eines Verkaufswagens hielt sich gegen 02:30 Uhr in einem Wohnwagen auf, als plötzlich das Licht und elektrische Geräte ...

mehr