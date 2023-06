Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Kabeln und Kabeltrommeln während des Streetfood-Festivals

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 11. Juni 2023, ist ein Mann auf dem Gelände des Streetfood-Festivals in Delmenhorst beim Diebstahl von Kabeltrommeln auf frischer Tat ertappt worden.

Ein Betreiber eines Verkaufswagens hielt sich gegen 02:30 Uhr in einem Wohnwagen auf, als plötzlich das Licht und elektrische Geräte ausgingen. Er schaute aus dem Wohnwagen und sah eine Person, die sich von den nahen Stromkästen entfernte. Der Zeuge sprach die männliche Person an und verständigte die Polizei, nachdem er eine Kabeltrommel bei dem Mann feststellte. Die verständigten Beamten der Polizei Delmenhorst dokumentierten den Diebstahl. Zur Feststellung der Identität des Beschuldigten fuhren sie mit dem Mann zu Bekannten, in deren Wohnung sein Personalausweis lag. Hier stellten die Beamten weitere Kabeltrommeln, aufgerollte Kabel und Elektrostecker fest. Eigentumsnachweise konnten nicht erbracht werden.

Gegen den 52-jährigen Delmenhorster leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein. Die aufgefundenen Gegenstände stellten sie sicher.

