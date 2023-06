POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Frau in Butjadingen-Tossens von Hund angesprungen +++ Zeugen bzw. Hundehalter gesucht

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Sonntag, 11. Juni 2023, 13:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dinklage entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg mit einem VW die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Zwischen ...

mehr