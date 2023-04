Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach illegalem Fahrzeugrennen: Autos und Führerscheine sichergestellt

Espelkamp (ots)

Eine zivile Streifenwagenbesatzung der Polizei wurde am Mittwochabend im Stadtgebiet auf zwei Autos aufmerksam, deren Fahrer mutmaßlich ein illegales Autorennen fuhren. Nun sind die beiden Fahranfänger ihre Autos sowie die Führerscheine los.

Die beiden jungen Fahrer gerieten zunächst in der Straße Gabelhorst in den Fokus der Beamten. Hier beschleunigten sie so stark, dass die Reifen lautstark durchdrehten und fuhren später in einer Tempo-30-Zone mindestens mit 70 Stundenkilometern. In der Folge fuhren sie auf die Bundesstraße 239 in Richtung Rahden. Hier rasten sie mit bei wenig Abstand zwischen ihren beiden BMW mit bis zu Tempo 170. In Höhe der Kreuzung zur Alte Waldstraße mussten sie verkehrsbedingt ihre Geschwindigkeit verlangsamen, sodass es den Einsatzkräften gelang, sich vor sie Autos zu setzten und sie anzuhalten. Hierbei zeigten sich der 19-jährige Bielefelder sowie der Rahdener (20) sehr überrascht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnten die Polizisten die Führerscheine sowie die Fahrzeuge sicherstellen. Die konfiszierten Autos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell