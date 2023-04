POL-MI: Unbekannte versuchen am ehemaligen Kraftwerk Kabel zu entwenden

Lübbecke (ots) - Auf der Eikeler Straße in Höhe des Bruchflachweg stießen am Montagvormittag zwei Autos zusammen. Hierbei zog sich eine Lübbeckerin leichte Verletzungen zu. Eine Seniorin aus Lübbecke befuhr gegen 10.10 Uhr den Bruchflachweg aus Richtung Stockhausen kommend. In Höhe der Eikeler Straße hielt 78-Jährige mit ihren Opel Astra zunächst an. Anschließend wollte sie die Straße kreuzen, um in Richtung ...

