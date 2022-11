LPI-J: Platzverweis nach Körperverletzung

Apolda (ots) - Am gestrigen Donnerstag, gegen 02:00 Uhr wurde bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Heidenberg in Apolda ein 34-jähriger LKW-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Der junge Mann führte sein Fahrzeug offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 34-Jährigen untersagt und eine entsprechende Anzeige ...

