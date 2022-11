LPI-J: LKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Apolda (ots) - Erneut brachen Unbekannte in der Nacht zum 24.11.202 in ein Einfamilienhaus in der Burkhardtstraße in Apolda ein. Dieses Mal schlugen sie eine Fensterscheibe zur Küche ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Bereits am 23.11.22 kam es ebenfalls zu einem Einbruch in das Einfamilienhaus. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich ...

