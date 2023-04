Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche greifen zweimal Passanten an

Bad Oeynhausen (ots)

Innerhalb von rund einer Stunde wurden am Montagnachmittag Einsatzkräfte der Polizei zweimal zu Körperverletzungsdelikten in der Bad Oeynhausener Innenstadt gerufen. In beiden Fällen gibt es Hinweise auf jugendliche Tatverdächtige.

Zunächst wurden die Beamten gegen 18.30 Uhr zum Nordbahnhof beordert. Hier machten zwei verletzte Männer Angaben zu einem Körperverletzungsdelikt. Demnach befand sich ein 39-jähriger Bielefelder zunächst am ZOB. Bereits hier hatte er eine Gruppe von mehreren Jugendlichen wahrgenommen. Diese scheinen ihm bis zum Nordbahnhof gefolgt zu sein und griffen ihn dort unvermittelt mit Schlägen und Tritten an. In der Folge flüchtete er zum Gleis zwei. Auch hier ließen die acht bis zehn Jugendlichen nicht von ihm ab, wobei dort auch ein Teleskopschlagstock zum Einsatz kam. Mit diesem wurde zudem auch ein 41-jähriger Rietberger getroffen, der versuchte helfend einzugreifen. Daraufhin flüchteten die Täter. Während der Bielefelder leicht blutende Wunden an Lippe und Kinn davontrug, erlitt der 41-Jährige eine Prellung an der Hand. Beide verzichteten vor Ort auf eine ärztliche Behandlung. Im Rahmen ersten Ermittlungen gerieten zwei Jugendliche (14 und 16) aus Bad Oeynhausen in den Fokus der Einsatzkräfte.

Unmittelbar nach Einsatzende wurde eine Schlägerei am ZOB gemeldet. Auch hier hatte eine Gruppe von circa sieben Jugendlichen unvermittelt auf zwei auf einen Bus wartende Kinder aus Bad Oeynhausen und Löhne (beide 13) eingeschlagen und getreten. Anschließend flüchtete die Gruppe, kehrte aber nach wenigen Minuten zurück. Hier trafen sie neben den Kindern auch auf den Vater (35) des Bad Oeynhauseners und wirkten auf alle drei ein, bevor die Schläger in Richtung Kanalstraße flüchteten. Die Opfer erlitten äußerliche Kopfverletzungen, benötigten aber keine direkte medizinische Hilfe. Auch bei der zweiten Tat ergaben sich Hinweise, dass der 14-jährige Aggressor vom Bahnhof an dieser Schlägerei beteiligt war.

