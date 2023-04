POL-HRO: Medieneinladung zur Amtseinführung des Führungsgruppenleiters in Rostock

Rostock (ots) - Der gesuchte 12-jährige Junge wurde in den frühen Abendstunden des 27.04.2023 wohlbehalten in Rostock angetroffen und an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu ...

mehr