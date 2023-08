Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Pedelec entwendet; Gilten: Terrassentür aufgehebelt; Soltau: Mit Traktor in Schlangenlinien unterwegs; Walsrode: Unfallflucht: Zaun beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.08.2023 Nr. 1

05.08./Pedelec entwendet

Munster: Unbekannte Diebe entwendeten am Samstag im Zeitraum zwischen 20:45 h und 21:15 Uhr ein Pedelec der Marke Pegasus, Premio Evo8R. Das schwarze Fahrrad war verschlossen in der Wilhelm-Bockelmann-Straße vor einer Spielothek abgestellt worden. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Munster, Tel.05192/9600 in Verbindung zu setzen.

07.08./Terrassentür aufgehebelt

Gilten: Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag, zwischen 00:00 Uhr und 01:15 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Auf dem Schneiderberg ein. Sie durchsuchten das gesamte Objekt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat oder auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

07.08./Mit Traktor in Schlangenlinien unterwegs

Soltau: Eine aufmerksame Fahrzeugführerin meldete am frühen Montagabend gegen 17:50 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Traktor der Polizei. Bei einer anschließenden Kontrolle des 35-jährigen Traktoristen an der Walsroder Straße konnte starker Alkoholgeruch bei ihm festgestellt werden. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann. Er wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten und leiteten ein Strafverfahren ein.

07.08./Unfallflucht: Zaun beschädigt

Walsrode: Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 0 09:00 Uhr und 18:40 Uhr in der Straße Im Moore / Ecke Anna-von-Behr-Straße einen Zaun sowie ein Straßenschild. Spuren deuten auf ein rotes Fahrzeug hin, welches sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/4864 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell