POL-HK: Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis vom Wochenende der 31. KW

Bad Fallingbostel

Nächtliche Ausfahrt mit dem Motorrad endet im Unfall

In den frühen Stunden des Samstagmorgens fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung im Stadtgebiet von Dorfmark im Rahmen der Streife ein Leichtkraftrad ohne Kennzeichen auf. Als sie dem 16-jährigen Fahrzeugführer zum Zweck einer Kontrolle ein Anhaltesignal gaben, ergriff dieser die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung endete die Fahrt jedoch auf einer Brücke. Dort verunfallte der Fahrzeugführer und verletzte sich schwer. Er wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Vor Ort stellten die Beamten den Grund für die Flucht vor der Kontrolle fest. Das Fahrzeug verfügte über keine Zulassung und der Fahrzeugführer war noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Bad Fallingbostel

Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Heidmarkstraße in Bad Fallingbostel ein, indem sie zunächst ein Fenster einschlugen, um sich Zugang zu verschaffen. Als dies ohne Erfolg blieb, hebelten sie das Fenster auf und betraten den Innenraum. Hier entwendeten die Täter einen Kleinstbetrag Bargeld und mehrere neben der Kasse befindliche Spirituosen-Flaschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro.

Bad Fallingbostel

Betrunkener E-Scooter-Fahrer ohne Licht

Am späten Samstagabend fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen der Streife im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel ein unbeleuchteter E-Scooter, der in Schlangenlinien geführt wurde, auf. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 43-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 2 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schneverdingen

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 16.00 Uhr bis 21.45 Uhr ein am Fahrbahnrand in der Lünzener Straße ordnungsgemäß geparkter PKW Seat Arosa beschädigt. Vermutlich hat dabei ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Seat touchiert und sich danach ohne Regulierung des Unfallschadens entfernt. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

Schneverdingen

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 15.05 Uhr in Heber in der Schneverdinger Straße. Eine 49-jährige Fahrerin eines Skoda kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch ein Verkehrsschild sowie den Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Bei der Kontrolle der Unfallverursacherin stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest verlief positiv auf Kokain. Der Führerschein wurde einbehalten und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.200 Euro. Dieselbe Fahrzeugführerin wurde am darauffolgenden Samstagabend erneut durch Polizeibeamte des PK Munster angehalten und kontrolliert, diesmal natürlich ohne Führerschein. Ein weiteres Strafverfahren wird eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Munster

Holzschuppen und Zaun beschädigt

Munster: Am Samstagnachmittag meldet sich ein Anwohner der Ernst-Pernoll-Straße bei der Polizei und teilt mit, dass Teile seines Holzschuppens und Jägerzaunes beschädigt worden seien. In der vorangegangenen Nacht, gegen 04:00 Uhr, habe es in diesem Bereich einen lauten Knall gegeben, der mit der entstandenen Beschädigung im Zusammenhang stehen dürfte. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

Bispingen

In Restaurant eingestiegen

Bispingen: In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 00:30 Uhr und 06:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Restaurant an der Soltauer Straße ein und entwendeten hieraus Bargeld. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder anderweitige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

Soltau

Diebstahl in Fußgängerzone

Zu einem Diebstahl einer Bauchtasche ist am Samstagmittag in der Soltauer Markstraße gekommen. Nach der Tat sei eine männliche Person fußläufig in Richtung Rathaus geflüchtet. Der Täter sei etwa 1,90 Meter groß gewesen und habe eine dunkle Cap, weiße Schuhe und eine dunkle Jogginghose getragen. In der Bauchtasche haben sich unter anderem ein neues Mobiltelefon und Bargeld befunden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/9380215

Soltau

Ohne Führerschein und Versicherungsschutz

In der Nacht zum Sonntag kontrollieren Beamte der Polizei Soltau einen PKW in der Winsener Straße. Nachdem festgestellt wird, dass kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug besteht und der 37-jährige Fahrzeugführer aus Soltau keinen Führerschein hat, verweigert er jegliche Kooperation. Der Beschuldigte muss infolgedessen mit einfacher körperlicher Gewalt aus dem Fahrzeug gebracht werden. Ihm wird im Anschluss eine Blutprobe entnommen, um eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel festzustellen. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Schwarmstedt

Unfallflucht mit Alkohol

Am Freitagabend, den 04.08.2023, kann nach einem Verkehrsunfall in Schwarmstedt der unfallflüchtige, alkoholisierte 19-jährige Autofahrer, aufgrund eines Hinweises, auf einem Hinterhof festgestellt werden. Der verunfallten Pkw war hinter weiteren Fahrzeugen versteckt - die Kennzeichen abmontiert. Zusätzlich wird gegen den 19-Jährigen unter anderem eine Strafanzeige aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

