Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhage: Baumaschine gestohlen; Soltau: Einbruch in Einfamilienhaus; Bad Fallingbostel: Schwertransporte blockieren Baustelleneinfahrt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.08.2023 Nr. 1

31.07.-01.08 / Baumaschine gestohlen

Hodenhagen: In der Nacht von Montag auf Dienstag betraten unbekannte Täter eine Baustelle an der Heerstraße und entwendeten eine gelbe Putzmaschine des Typs "Putzmeister P13". Die Täter flohen mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter: 05071-800350 entgegen.

01.08 / Einbruch in Einfamilienhaus

Soltau: Im Laufe des Tages brachen am Dienstag unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus, an der Binkstraße, ein. Sie verschafften sich gewaltsamen Zutritt durch eine rückwärtige Terrassentür und durchsuchten das gesamte Haus. Durch die Täter wurde eine größere Menge Goldschmuck im Gesamtwert von geschätzten 8000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter: 05191-93800 entgegen.

02.08 / Mehrere Schwerlasttransporte blockieren Baustelleneinfahrt Bad Fallingbostel BAB7: Insgesamt fünf Schwerlasttransporte blockierten am frühen Mittwochmorgen die Baustelleneinfahrt einer Dauerbaustelle auf der Autobahn 7, in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Soltau Süd und Bad Fallingbostel. Der Grund lag an einer zu geringen Durchfahrbreite in der Baustelle und in vier Fällen in der Missachtung der Transportauflagen. Unter polizeilicher Aufsicht und Absicherung wurden die Transporte vorerst im Baustellenbereich abgestellt. Es kam zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung und Staubildung. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und den zuständigen Behörden der Baustelle, soll eine Weiterfahrt der Transporte zeitnah gewährleistet werden. Gegen die Transportfahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

