Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Einbruch in leeres Bauernhaus

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 31.07.2023 Nr. 1

21.07.-30.07. / Einbruch in leerstehendes Bauernhaus Hodenhagen: Noch unbekannte Täter warfen in der vergangenen Woche mit einem Stein die Fensterscheibe eines leerstehenden Bauernhauses, in der Straße "Alt-Riethagen", ein. Die Täter stiegen durch dieses Fenster in das Haus, durchwühlten diverse Räume und zerstörten weitere Fensterscheiben. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hodenhagen unter: 05164-802550 entgegen.

