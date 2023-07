Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Brücke des Vogelpark Walsrode beschädigt; Bad Fallingbostel: Senioren bedroht; Böhme: Einbruchversuch

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.07.2023 Nr. 1

26.07 / LKW beschädigt Brücke des "Weltvogelpark Walsrode" Walsrode: Am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 56-jähriger LKW-Fahrer eines Abschleppfahrzeuges die Kreisstraße 129 (Ahrsener Straße) zwischen Walsrode und Cordingen. Auf Grund eines zuvor ausgefahrenen Ladekrans, touchierte das Abschleppfahrzeug die über die Kreisstraße führende Fußgängerbrücke des "Weltvogelpark" Walsrode. Personen wurden dabei nicht verletzt. Das Abschleppfahrzeug und die Brücke wurden durch die Kollision stark beschädigt. Die Fußgängerbrücke und die darunter verlaufende Fahrbahn bleiben bis zur Klärung, über den Umfang des Brückenschadens, voll gesperrt. Es entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand ein geschätzter Gesamtschaden von 50.000 Euro

26.07 / Senioren nach abgelehnten Haustürgeschäft bedroht Bad Fallingbostel: Ein bisher unbekannter, männlicher Täter beabsichtigte am frühen Mittwochabend einem 73-jährigen Hausbewohner, am Kirchplatz, Asphalt zu verkaufen. Als der Senior dies ablehnte, drohte der unbekannte Mann ihm und zeigte im Anschluss noch den "Hitler Gruß". Danach floh der Täter mit einem grau-silbernen Fahrzeug, mit ausländischem Kennzeichen, in unbekannte Richtung. Die Polizei Bad Fallingbostel hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter: 05162-9720 entgegen.

26.07 / Nächtlicher Einbruchversuch

Böhme: Am frühen Mittwochmorgen vernahm die Bewohnerin eines Einfamilienhauses aus Altenwahlingen Geräusche im Wohnhaus und schaltete daraufhin das Licht an. Als man anschließend nachsah stellte man fest, dass unbekannte Täter versucht haben durch eine Seiteneingangstür in das Haus einzubrechen. Die Täter flohen im Anschluss in einem weißen Kleintransporter, mit einer auffällig, roten Lichterkette in der Frontscheibe. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

