Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: BMX-Rad gestohlen; Walsrode: Einbruch erfolglos; Schneverdingen: Einbruch-Eigentümer im Urlaub; Munster: Bushaltestelle beschädigt; Schneverdingen: PKKW überschlägt sich

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.07.2023 Nr. 1

24.07 / BMX-Rad gestohlen

Soltau: Unbekannte Täter entwendeten am späten Montagtagabend ein BMX-Rad aus einem Schuppen an der Tetendorfer Straße. Das entwendete Fahrrad ist ein Eigenbau und besteht aus einem orange, blau, lila farbenen Rahmen des Herstellers "Federal", einer Gabel und einem Lenker des Herstellers "Shadow". Weiter auffällig ist der schwarz/weiß karierte Sattel. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

24.07-25.07 / Einbruch erfolglos

Walsrode: In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Personen in ein Wohnhaus an der Straße "Fuhrenkamp" einzubrechen. Hierzu hebelten die Täter an der Hauseingangstür, die jedoch standhielt. Erfolglos verließen die Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

24.07-25.07 / Wohnhauseinbruch - Eigentümer im Urlaub Schneverdingen: Während der Eigentümer sich im Urlaub befand, stiegen unbekannte Täter, in der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend, durch ein rückwärtiges Fenster in ein Einfamilienhaus, an der Thomas-Mann-Straße, ein und durchsuchten Haus nach Diebesgut. Anschließend verließen die Täter den Tatort. Ob etwas entwendet wurde ist zurzeit noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

24.07-25.07 / Bushaltestelle beschädigt

Munster: An der Danziger Straße haben unbekannte Personen, von Montag auf Dienstag, eine Glasscheibe der Bushaltestelle zerstört. Dadurch ist ein Schaden von geschätzten 1000 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter: 05192-9600 entgegen.

25.07 / PKW überschlägt sich

Schneverdingen: Ein 23-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Dienstagabend die Kreisstraße 32 in Richtung Bundesstraße 3. Auf Höhe "Wintermoorer Kirchweg" kam der Fahrer mit seinem PKW in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Den Beamten vor Ort räumte der PKW Fahrer ein, vor Fahrtantritt, Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und das Fahrzeug stark beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell