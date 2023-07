Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Kompletträder entwendet; Munster Einbruch in Kiosk; Bad Fallingbostel: PKW überschlägt sich

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.07.2023 Nr. 1

15.06-14.07 / hochwertige Kompletträder entwendet Soltau: Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte Juli aus den Räumlichkeiten eines Reifen- und Autoservice an der Celler Straße, einen Satz hochwertiger Kompletträder. Beim Diebesgut handelt es sich um schwarze 22 Zoll Felgen mit "Pirelli" Bereifung. Der Gesamtschaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

25.07 / Einbruch in Kiosk

Munster: Am Dienstagmorgen brachen unbekannte Personen durch die rückwärtige Tür in den Bahnhofkiosk an der Ernst-Pernoll-Straße ein. Aus dem Kiosk wurden die Kasse samt Bargeld sowie Zigaretten gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehr als 2700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192-9600 entgegen.

24.07 / PKW überschlägt sich

Bad Fallingbostel: Eine 18-jährige PKW Fahrerin befuhr am Montagabend die Elferdinger Straße, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die Autofahrerin bremste ihren PKW ab. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam anschließend in einem Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Am PKW entstand Sachschaden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ihr 17-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell