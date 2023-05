POL-HI: Führen eines Motorrollers unter Betäubungsmittelbeeinflussung in Gronau

Hildesheim (ots) - (bru)Am Freitag, dem 05.05.2023, kam es in Elze, Brandstraße in Höhe Haus Nr. 12 gegen 20.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer dortigen Garagenzeile. Zwei bislang unbekannte Täter besprühten die Rückseite der Garagenzeile mit grauer Farbe. Als sie bei der Tatausführung durch Anwohner beobachtet und angesprochen wurden, flüchteten die beiden Täter über einen Garten in der Schlesischen ...

mehr