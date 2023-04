Erkelenz-Keyenberg (ots) - Unbekannte Täter öffneten zwischen 2 Uhr am 20. April (Donnerstag) und 4 Uhr am 21. April (Freitag) gewaltsam die Eingangstür eines leerstehenden Einfamilienhauses in Keyenberg. An einem weiteren Haus wurde ein Fenster geöffnet. Ob aus den Häusern etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest In der Nähe der Tatorte fanden die eingesetzten Beamten zwei ...

mehr