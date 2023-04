Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung nach Gefährdung im Straßenverkehr

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus Geilenkirchen fuhr am Samstag (22. April), gegen 18.50 Uhr, mit seinem Pkw VW aus der Einfahrt eines Hauses an der Püttstraße, um in Richtung Karl-Arnold-Straße weiterzufahren. Ihm entgegen kam ein unbekannter Mann mit einem Pkw VW Golf mit Geilenkirchener Kennzeichen. Der Golf Fahrer kam von seiner Fahrspur ab und fuhr nach links auf die Spur für den Gegenverkehr. Nur indem er stark bremste, konnte der Geilenkirchener einen Zusammenstoß verhindern. Nach dem Geschehen hielten beide Fahrzeugführer an. Der Geilenkirchener ließ seine Seitenscheibe herunter, um mit dem Unbekannten über den Vorfall zu sprechen. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge der Unbekannte gegen den Radkasten des Pkw des Geilenkircheners trat. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Niederheid fort.

Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 190 Zentimeter groß. Er war dunkelhäutig, muskulös, sprach gebrochen Deutsch und hatte kurze schwarze Haare. Zudem, trug er eine goldene Uhr.

Zur Klärung der Tat bittet das Verkehrskommissariat Heinsberg darum, dass sich Personen melden, die Hinweise zur Identität des Golf Fahrers machen können, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

